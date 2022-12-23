23 Aralık 2022, Cuma
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TBMM Sıfır Atık Projesi'ni başarıyla yürütüyor
Meclis'te sıfır atık çalışma alanlarında hangi faaliyetler yürütülüyor. 70 dönüm toprak alanın kirlenmesi önlendi. 2018’den bu yana 252 ton kağıt toplandı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı. TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.