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TBMM Sıfır Atık Projesi'ni başarıyla yürütüyor

A Haber
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Giriş: 23.12.2022 12:30
Meclis'te sıfır atık çalışma alanlarında hangi faaliyetler yürütülüyor. 70 dönüm toprak alanın kirlenmesi önlendi. 2018’den bu yana 252 ton kağıt toplandı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı. TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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