TBMM Sıfır Atık Projesi'ni başarıyla yürütüyor

Meclis'te sıfır atık çalışma alanlarında hangi faaliyetler yürütülüyor. 70 dönüm toprak alanın kirlenmesi önlendi. 2018’den bu yana 252 ton kağıt toplandı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı. TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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