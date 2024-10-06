TBMM İsrail tehdidi için toplanacak

Türkiye Gazze ve Lübnan'daki İsrail saldırılarının bir an önce son bulması için bir yandan yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Öte yandan olası senaryolar için değerlendirmeler yapıyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM'ye Gazze hakkında bilgi verecek.

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