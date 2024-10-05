TBMM İsrail tehdidi için 8 Ekim Salı günü toplanacak!

Katil İsrail ordusu Gazze'de yaptığı katliamların ardından Lübnan ve Suriye'yi hedef alarak soykırım gerçekleştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın “İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek.” Sözleri sonrası CHP cephesinden TBMM’de kapalı bir oturum yapılması talebi gelmişti. Konuyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in İsrail tehdidi için 8 Ekim Salı günü toplanacağını açıkladı.

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