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TBMM haftaya Yargı Paketi ile başlayacak! Emekliler için mesai yapacak

A Haber
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Giriş: 27.03.2023 08:35
TBMM'yi önümüzdeki hafta yoğun bir gündem bekliyor. Emekli yakından ilgilendiren başlıklar Meclis gündeminde olacak. Uluslararası alanda karara bağlanacak konular da Genel Kurul'a gelecek. A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
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