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TBMM gündeminde neler var?

TBMM gündeminde neler var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 14:17
Güncelleme:27.07.2024 14:18
TBMM'nin yaz tatilene girmesine sayılı günler kaldı. TBMM Genel Kurulu hafta sonu da emekli zam düzenlemesi için mesaisini sürdürecek. Son bilgileri A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu Ankara'dan aktardı.
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