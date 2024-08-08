08 Ağustos 2024, Perşembe
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TBMM Dilekçe Komisyonu’na ilginç başvurular: Doğum izin süreleri düzenlensin
Meclis Dilekçe Komisyonu’na 28. Yasama döneminde 10 bini aşkın başvuru yapıldı. Komisyon önceki dönemlerden devrolanlarla birlikte 18 bin 215 başvuruyu karara bağladı. İlginç talepler de geldi. Ülke genelinde içecekler için cam şişe kullanılmasının yasaklanması, toplu taşıma ücretlerinin yolcuların ağırlığına göre belirlenmesi bunlardan bir kaçıydı.