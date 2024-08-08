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TBMM Dilekçe Komisyonu’na ilginç başvurular: Doğum izin süreleri düzenlensin

TBMM Dilekçe Komisyonu’na ilginç başvurular: Doğum izin süreleri düzenlensin

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 16:30
Meclis Dilekçe Komisyonu’na 28. Yasama döneminde 10 bini aşkın başvuru yapıldı. Komisyon önceki dönemlerden devrolanlarla birlikte 18 bin 215 başvuruyu karara bağladı. İlginç talepler de geldi. Ülke genelinde içecekler için cam şişe kullanılmasının yasaklanması, toplu taşıma ücretlerinin yolcuların ağırlığına göre belirlenmesi bunlardan bir kaçıydı.
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