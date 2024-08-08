TBMM Dilekçe Komisyonu’na ilginç başvurular

Meclis Dilekçe Komisyonuna 28. Yasama Dönemi'nde 10 bini aşkın başvuru yapıldı. Komisyon önceki dönemlerden devrolanlarla birlikte 18 bin 215 başvuruyu karara bağladı. İlginç talepler de geldi. Ülke genelinde içecekler için cam şişe kullanılmasının yasaklanması, toplu taşıma ücretlerinin yolcuların ağırlığına göre belirlenmesi bunlardan bir kaçıydı.

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