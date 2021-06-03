TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bana karşı iftirasına reaksiyon gösterdim. Ağır iftiralarına karşı kendisine cevap verdim. Haysiyetsizce ve ahlaksızca bir iftiranın sahibi olarak kendisini görüyorum, buna da cevap vermesini istiyorum" ddiyerek sert çıktı. Şentop, "Metsensiz iddiaları dile getirmek alçaklıktır." dedi..