03 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2021 16:16
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bana karşı iftirasına reaksiyon gösterdim. Ağır iftiralarına karşı kendisine cevap verdim. Haysiyetsizce ve ahlaksızca bir iftiranın sahibi olarak kendisini görüyorum, buna da cevap vermesini istiyorum" ddiyerek sert çıktı. Şentop, "Metsensiz iddiaları dile getirmek alçaklıktır." dedi..
Bu kez teröristleri değil, ormanda çıkan yangını görüntüledi
Bu kez teröristleri değil, ormanda çıkan yangını görüntüledi
Şehidimizin kanı yer kalmadı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şehidimizin kanı yer kalmadı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Mustafa Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
Mustafa Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
Canlı yayında korkutan açıklama
Canlı yayında korkutan açıklama
Feci dayakta FETÖ detayı!
Feci dayakta FETÖ detayı!
Kırgızistan’da FETÖ’cüleri korku sardı
Kırgızistan’da FETÖ’cüleri korku sardı
17-25 Aralık’ta kumpas nasıl çöktü?
17-25 Aralık’ta kumpas nasıl çöktü?
Türkiye yakın tarihinin kara sayfası
Türkiye yakın tarihinin kara sayfası
Deniz salyasıyla mücadele
Deniz salyasıyla mücadele
AK Parti MKYK'nın gündemi ne?
AK Parti MKYK'nın gündemi ne?
Yine Türkiye'yi hedef aldı!
Yine Türkiye'yi hedef aldı!
FETÖ'nün suikast timine ceza yağdı
FETÖ'nün suikast timine ceza yağdı
Daha Fazla Video Göster