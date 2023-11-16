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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa turu

A Haber
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Giriş: 16.11.2023 16:26
Ankara'da gündem yeni anayasa. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partileri ziyaret etti. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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