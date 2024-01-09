TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Fatih Camii'ndeki provokatif saldırıya ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatih Camii'ndeki provokatif saldırıyla ilgili "Ümit ederiz saldırgan münferit hadisenin failidir. Arkasında organize işler varsa Türkiye, buna müsaade etmeyecek kadar güçlüdür." dedi.

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