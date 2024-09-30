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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 15:58
Numan Kurtulmuş: "TBMM TV'yi bir demokrasi platformu haline getirmek, burada farklı görüş ve seslerin dile getirilmesini temin etmek ve gerçekten aktif seyredilen bir televizyon kanalı haline getirmek gibi bir niyetimiz var"
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