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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Tarih önünde yargılanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 11:58
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Gazze'de Kadın ve Çocuk Olmak" panelinda açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "BM Genel Kurulunda 150 ülke bir tarafta, 10 ülke başka tarafta. Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır" dedi.
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