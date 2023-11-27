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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi hesap vermeli

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 11:21
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Bu zulüm yapanların yanına kar kalmayacaktır." dedi.
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