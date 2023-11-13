TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail'in en büyük gücü İslam dünyasının dağınıklığı

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik alçak saldırılarını sert bir dille eleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Filistin'de yaptıklarının tam manasıyla bir soykırım olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, "Hiç şüphesiz İsrail'in büyük bir askeri gücü var. Dünyanın neredeyse bütün finans çevreleri İsrail'in emrinde. Ama İsrail'in en büyük gücü bunlar değil. İsrail'in en büyük gücü, İslam dünyasının çaresizliği, dağınıklığı ve İslam dünyasının içinde bulunduğu bu durumdur" mesajını verdi.