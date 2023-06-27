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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş deprem bölgesinde A Haber'in sorularını yanıtladı

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Giriş: 27.06.2023 19:59
Güncelleme:27.06.2023 20:28
ÖZEL RÖPORTAJ | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş A Haber'de soruları yanıtladı. Kurtulmuş, "Depremzedelere 'Biz buradayız' mesajını veriyoruz" ifadelerini kullandı. Numan Kurtulmuş öte yandan, hak sahibi olan depremzedelerin kalıcı konutlara çok kısa bir süre içerisinde kavuşacağının mesajını verdi.
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