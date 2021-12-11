11 Aralık 2021, Cumartesi
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erken seçim tartışmalarına yönelik Şentop "Siyaseten bu işin bir mantığı yok" ifadelerini kullandı.