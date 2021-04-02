TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş yeni anayasa açıklaması!

Son dakika haberi...TBMM Başkanı Şentop: "Bütünüyle yeni bir anayasa yapılmasına yönelik tartışmayı Türkiye'de genişleterek desteklememiz lazım. Önümüzdeki günlerde bu tartışmanın daha da yoğunlaşacağını ümit ediyorum. Sadece birtakım slogan ve ilkeler düzeyinde bir tartışma, Türkiye'yi ileriye taşımaz." dedi.