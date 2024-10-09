09 Ekim 2024, Çarşamba
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Gazze mesajı: Kaç masumunun daha ölmesi lazım?
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Hazır yazılacak olan makaleler, yapılacak olan araştırmalar, diğer üniversitelerle yapılacak olan iş birlikleri, bir takım öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları vasıtasıyla inanın ki sandığımızdan çok daha hızlı bir şekilde üniversitelerimizin uluslararası uğraşmasını sağlamak mümkün olacaktır” dedi.