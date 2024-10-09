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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Gazze mesajı: Kaç masumunun daha ölmesi lazım?

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Gazze mesajı: Kaç masumunun daha ölmesi lazım?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 00:43
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Hazır yazılacak olan makaleler, yapılacak olan araştırmalar, diğer üniversitelerle yapılacak olan iş birlikleri, bir takım öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları vasıtasıyla inanın ki sandığımızdan çok daha hızlı bir şekilde üniversitelerimizin uluslararası uğraşmasını sağlamak mümkün olacaktır” dedi.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kaç masumunun daha ölmesi lazım?
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kaç masumunun daha ölmesi lazım?
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