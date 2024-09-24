24 Eylül 2024, Salı
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova Merkez Camii'ni ziyaret etti!
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya’nın başkenti Moskova’da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından 2015’te açılışı yapılan Moskova Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, camiye gelişinde, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin tarafından karşılandı. Rusya’daki Müslümanlar ve Konseyin çalışmaları hakkında bilgi alan Kurtulmuş, milletvekilleriyle Rusya’ya gerçekleştirdikleri resmi ziyaretin ilk gününde Moskova Merkez Camii’ni ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi’nin hayırlı hizmetler yaptığını ve bunları yakından takip ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, Rusya’daki Müslümanların hem dini ihtiyaçlarının karşılanması hem de Türkiye ile karşılıklı olarak ilmi anlamda iş birliklerinin artırılması açısından yakın ilişki içerisinde olunmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Rusya’daki Müslümanların Türkiye ve Rusya arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesi bakımından önemli bir köprü olduğuna inandıklarını dile getiren Kurtulmuş, Rusya Müslümanlarının durumunun iyileşmesiyle birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha sağlam gelişeceğini söyledi.