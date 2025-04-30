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TBMM Başkanı Kurtulmuş emekçilerle buluştu!

TBMM Başkanı Kurtulmuş emekçilerle buluştu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 18:15
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin savunma sanayiindeki genç mühendislerinin yaş ortalaması 34'tür. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savunma sanayiinde yaş ortalaması 51'dir. Mühendisler için söylüyorum. Bu şu demektir, Türkiye'nin savunma sanayii çok daha gelişmeye açık, çok daha güçlenmeye açıktır" dedi.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş emekçilerle buluştu!
TBMM Başkanı Kurtulmuş emekçilerle buluştu!
TBMM Başkanı Kurtulmuş emekçilerle buluştu!
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