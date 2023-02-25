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TBMM 28 Şubat'ta açılıyor! Meclis mesaiye EYT ile başlayacak

A Haber
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Giriş: 25.02.2023 13:42
TBMM deprem nedeniyle ara verdiği çalışmalarına 28 Şubat'ta yeniden başlıyor. TBMM 28 Şubat salı günü EYT ve borç yapılandırmasını görüşecek. Detayları Ankara’dan A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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