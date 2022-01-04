04 Ocak 2022, Salı
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TBMM 2022'nin ilk mesaisine başlıyor! Kritik düzenlemeler yolda
13 gün aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün yoğun mesaisine kaldığı yerden devam edecek. Yeni yılın ana gündem maddesi ise yeni ekonomik yasalar olacak. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.