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TBMM 2022'nin ilk mesaisine başlıyor! Kritik düzenlemeler yolda

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2022 09:44
13 gün aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün yoğun mesaisine kaldığı yerden devam edecek. Yeni yılın ana gündem maddesi ise yeni ekonomik yasalar olacak. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.
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