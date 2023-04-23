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TBMM 103 yaşında! TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

A Haber
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Giriş: 23.04.2023 09:23
Bugün 23 Nisan... Gazi Mustafa Kemal'in çocuklara armağan ettiği bugün; tüm yurtta, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törende Başkan Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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