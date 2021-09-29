TBMM 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor! Başkan Erdoğan da konuşma yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi 75 günlük aranın ardından yeni yasama yılına 1 Ekim'de gerçekleştirilecek özel oturumla başlayacak. Meclis'in açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yapacak. Pandemi nedeniyle bu yıl açılış resepsiyonu yapılmayacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN