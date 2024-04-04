TB3 tam yükle iniş ve kalkış yaptı! 27. test uçuşu başarılı…

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği bayraktar TB SİHA, 27'nci test uçuşunda tam yükle kalkış - iniş performansını test etti. TB3 SİHA'nın toplam uçuş saati de 240 oldu.

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