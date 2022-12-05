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Taylan’da yük trenine bombalı saldırı: 11 vagon devrildi

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Giriş: 05.12.2022 08:59
Tayland'da seyir halindeki bir trene bombalı saldırı düzenlendi. Plastik yüklü trenin 11 vagonu raydan çıkarak devrildi. Lokomotifte bulunan ikisi makinisit 4 kişilik mürettebat saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırıda, 26 kiloluk el yapımı bomba kullanıldığı ve şiddetli patlamanın yerde 2 metre derinliğinde çukur oluşturduğu belirlendi. Hasar gören tren hattı ulaşıma kapatıldı. Saldırının sebebi araştırılıyor.
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