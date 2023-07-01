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Tatilciler dönüşe geçti! Marmaris'e giden tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

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Giriş: 01.07.2023 16:08
Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirenler dönüşe geçti. Muğla, Tekirdağ, Kırıkkale ve Bolu da yollarda yoğunluk yaşanıyor. Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle trafikte aksamalar olurken trafik, karayolları ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri yollarda alınmış durumda. Yollarda bayram dönüş yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.
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