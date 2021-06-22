Tatil planı yaparken dikkat! Tatil paketi alırken nelere dikkat edilmeli?

Yaz ayları geldi, tatil planları yapılmaya başladı. Ancak, planlama yaparken dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü satın alınan tatil paketi ile gidilen yerdeki şartlar bazı durumlarda aynı olmayabiliyor. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Esra Keskin’in konuğu olan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu anlattı.

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