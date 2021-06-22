22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Tatil planı yaparken dikkat! Tatil paketi alırken nelere dikkat edilmeli?

Tatil planı yaparken dikkat! Tatil paketi alırken nelere dikkat edilmeli?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2021 10:55
Yaz ayları geldi, tatil planları yapılmaya başladı. Ancak, planlama yaparken dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü satın alınan tatil paketi ile gidilen yerdeki şartlar bazı durumlarda aynı olmayabiliyor. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Esra Keskin’in konuğu olan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
DSÖ Delta varyantı uyarısı!
DSÖ Delta varyantı uyarısı!
A Haber'de gösterdi! Milyonları ilgilendiriyor
A Haber'de gösterdi! Milyonları ilgilendiriyor
İşte 834 sayfalık iddianamenin detayları!
İşte 834 sayfalık iddianamenin detayları!
40 ilde şok baskınlar!
40 ilde şok baskınlar!
Alçak plan! Bakın içinden ne çıktı
Alçak plan! Bakın içinden ne çıktı
Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'da!
Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'da!
Muhalefetin amacı kaos siyaseti mi?
Muhalefetin amacı "kaos siyaseti" mi?
Uğur Dündar: Benim cenazeme gelmeyeceksin!
Uğur Dündar: Benim cenazeme gelmeyeceksin!
İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu!
İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu!
Uğur Dündar'dan ağır sözler! Yılmaz Özdil cenazeme bile gelmeyeceksin!
Uğur Dündar'dan ağır sözler! "Yılmaz Özdil cenazeme bile gelmeyeceksin!"
CHP’li belediyelerin israf ve zam karnesi A Haber’de değerlendirildi
CHP’li belediyelerin israf ve zam karnesi A Haber’de değerlendirildi
Başkan Erdoğan'dan kritik temas
Başkan Erdoğan'dan kritik temas
Daha Fazla Video Göster