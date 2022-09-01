Tataristan gençlik zirvesine ev sahipliği yaptı! Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Geleneksel sporlar bizi köklerimize götürüyor

Tataristan'ın başkenti Kazan'da İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2022'nin uluslararası programı dahilinde küresel gençlik zirvesi yapıldı. 67 ülkeden 300 katılımcı ile yapılan zirveye Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Kültürün geliştirilmesi ve korunmasının önemine vurgu yapan Erdoğan "Barış, çok taraflı saygıyı gerektirir" dedi.

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