06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Taşınabilir şarj cihazlarında patlama tehlikesi! Powerbank patlaması neden oluyor?

Taşınabilir şarj cihazlarında patlama tehlikesi! Powerbank patlaması neden oluyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2021 15:40
Elektronik cihazları kolayca şarj etmek için kullanılan Powerbank'ler doğru kullanılmadığı zaman patlayarak büyük sorunlara yol açabiliyor. Peki bu cihazları nasıl kullanmalı? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan Mobil Aygıtlar Uzmanı olan Mustafa Aydın verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çocuklarla tek tek ilgilendi şarkı söyledi
Çocuklarla tek tek ilgilendi şarkı söyledi
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda
"Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda"
İYİ Partili Türkkan’dan şehit yakınına küfür!
İYİ Partili Türkkan'dan şehit yakınına küfür!
Emin Çölaşan’dan 28 Şubat zihniyeti Yaşam tarzı üzerinden yeniden provokasyon
Emin Çölaşan'dan 28 Şubat zihniyeti Yaşam tarzı üzerinden yeniden provokasyon
Bitmeyen yol çalışması! Artık çileye döndü
Bitmeyen yol çalışması! Artık çileye döndü
KKTC’de hükümet kuruldu!
KKTC’de hükümet kuruldu!
CHP’ye tezkere tepkisi
CHP'ye tezkere tepkisi
Powerbank patlaması neden oluyor?
Powerbank patlaması neden oluyor?
İnternet anketleri gerçeği yansıtıyor mu?
İnternet anketleri gerçeği yansıtıyor mu?
Üniforma ile fotoğraf paylaşma tehlikesi!
Üniforma ile fotoğraf paylaşma tehlikesi!
Başkan Erdoğan gençlerle basketbol oynadı
Başkan Erdoğan gençlerle basketbol oynadı
Daha Fazla Video Göster