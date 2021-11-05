06 Kasım 2021, Cumartesi
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Taşınabilir şarj cihazlarında patlama tehlikesi! Powerbank patlaması neden oluyor?
Elektronik cihazları kolayca şarj etmek için kullanılan Powerbank'ler doğru kullanılmadığı zaman patlayarak büyük sorunlara yol açabiliyor. Peki bu cihazları nasıl kullanmalı? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan Mobil Aygıtlar Uzmanı olan Mustafa Aydın verdi.