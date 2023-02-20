Taşan deniz suyu çekildi! İskenderun'da kıyıya vuran çok sayıda caretta caretta öldü

Depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde cadde ve sokakların su altında kaldı. Günler sonra çekilen su sonrası birçok caretta carettanın da kıyıya vurarak telef olduğu görüldü.

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