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Videolar Gündem Videoları Taşan deniz suyu çekildi! İskenderun'da kıyıya vuran çok sayıda caretta caretta öldü

Taşan deniz suyu çekildi! İskenderun'da kıyıya vuran çok sayıda caretta caretta öldü

A Haber
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Giriş: 20.02.2023 13:08
Depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde cadde ve sokakların su altında kaldı. Günler sonra çekilen su sonrası birçok caretta carettanın da kıyıya vurarak telef olduğu görüldü.
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