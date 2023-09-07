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Tarsus Belediyesi’ne deprem yardım soruşturması! AFAD’ın deprem yardımları satışa mı sunuldu?

A Haber
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Giriş: 07.09.2023 11:02
6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası yurt dışında toplanan ve AFAD tarafından Tarsus Belediyesi'ne teslim edilen yardımların satışa çıkarıldığı iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.
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