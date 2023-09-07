Tarsus Belediyesi’ne deprem yardım soruşturması! AFAD’ın deprem yardımları satışa mı sunuldu?

6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası yurt dışında toplanan ve AFAD tarafından Tarsus Belediyesi'ne teslim edilen yardımların satışa çıkarıldığı iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN