Tarlada 1 Lira olan limon markette neden 9 liraya satılıyor?

Gıda fiyatlarında fahiş artışı konuşacağız. Bu konuda ticaret bakanlığı denetimleri ile sahada. Diğer yandan Başkan Erdoğan özellikle aylar öncesinden 5 büyük zincir marketin piyasayı alt üst ettiğini söylemişti. Marketler zinciri ve stokçular gerçeği var. Bunlar siyaseti yönlendirmek mi istiyorlar? Başka bir hesap mı var? Fahiş fiyat üzerinden nasıl bir kampanya yürütülüyor? Bu soruların cevabını canlı yayın konuğumuz Meclis Tarım Komisyonu Başkanı, Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ile yanıtladık.