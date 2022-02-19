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Tarkan’ın "Geççek" şarkısının klibindeki oyuncunun FETÖ’den edildiği ortaya çıktı!

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Giriş: 19.02.2022 00:02
Tarkan'ın Türkiye'nin gündemine oturan yeni şarkısı "Geççek" hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Şarkının klibinde bilgisayar başında altında şort üstünde gömlek kravatla rol alan Şuayip A.’nın FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen bir eski öğretmen olduğu belirtildi. Şuayip A.'nın yurtdışına çıkış yasağı da bulunuyor.
Tarkan’ın Geççek şarkısının klibindeki oyuncunun FETÖ’den edildiği ortaya çıktı!
Tarkan’ın "Geççek" şarkısının klibindeki oyuncunun FETÖ’den edildiği ortaya çıktı!
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