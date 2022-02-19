19 Şubat 2022, Cumartesi
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Tarkan’ın "Geççek" şarkısının klibindeki oyuncunun FETÖ’den edildiği ortaya çıktı!
Tarkan'ın Türkiye'nin gündemine oturan yeni şarkısı "Geççek" hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Şarkının klibinde bilgisayar başında altında şort üstünde gömlek kravatla rol alan Şuayip A.’nın FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen bir eski öğretmen olduğu belirtildi. Şuayip A.'nın yurtdışına çıkış yasağı da bulunuyor.