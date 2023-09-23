Tarımsal destek ödemeleri hesapta! 1,5 milyar TL'lik destek hesaplara yatıyor

Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılıyor. Tarımsal destek ödemeleri kimlik numarasına göre ödeme yapılacak. Bir buçuk milyar lira destekleme ödemesi çiftçilerin hesabına yatırılmaya başlandı. Detayları Konya'da bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

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