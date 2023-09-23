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Tarımsal destek ödemeleri hesapta! 1,5 milyar TL'lik destek hesaplara yatıyor

A Haber
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Giriş: 23.09.2023 09:45
Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılıyor. Tarımsal destek ödemeleri kimlik numarasına göre ödeme yapılacak. Bir buçuk milyar lira destekleme ödemesi çiftçilerin hesabına yatırılmaya başlandı. Detayları Konya'da bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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