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Tarımda zirai don tehlikesi! Çiftçiler hangi önlemler almalı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.03.2024 10:40
Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava zirai don tehlikesini beraberinde getirdi. Peki çiftçiler hangi önlemleri almalı? Detaylar A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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Tarımda zirai don tehlikesi!
Tarımda zirai don tehlikesi!
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