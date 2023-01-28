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Tarımda ortaya atılan iddialar ve gerçekler

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.01.2023 14:12
Tarım ve Orman Bakanlığı uzun süredir muhalefetin hedefinde. Bakanlığın asılsız iddialarla gündeme gelmesine neden olan iddiaları A Haber ekibinden Aydeniz Yenioğlu araştırdı. Tarımsal desteklerden saman üretimine, orman yangınlarından hayvan varlığına kadar çeşitli konulardaki iddiaları, rakamsal verilerle yorumsuz şekilde paylaşıyoruz.
Tarımda ortaya atılan iddialar ve gerçekler
Tarımda ortaya atılan iddialar ve gerçekler
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