Tarım ve Orman Bakanlığından personel alımı! Kadro dağılımı nasıl olacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacak. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamanın ilk adımıysa bilinçli üretimden geçiyor. İşte haberin detayları…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN