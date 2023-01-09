Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den önemli açıklamalar! Çiftçilere 40 milyar TL’lik destek

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada, "8 Ocak itibariyle Tahıl Koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşınmıştır. En az gelişmiş ülkelere giden tahılın oranı ise sadece yüzde 5,4’tür." ifadelerine yer verdi. Bakan Kirişci, "2022 yılında çiftçilerimize 40,4 milyar TL tarımsal desteklemede bulunduk." dedi.

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