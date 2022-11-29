Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den hayvan barınağı için ormanlık alan müjdesi! Yerel yönetimlere yer verilecek

Başıboş hayvanlar için barınak sorunu hakkında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ormanlık alanları işaret etti. İstanbul'un pilot şehir olacağını belirten Bakan Kirişçi, "Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vereceğiz" ifadelerine yer verdi.