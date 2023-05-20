20 Mayıs 2023, Cumartesi
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi A Haber'de
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in konuğu olan Kahramanmaraş Milletvekili ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, hem seçimi hem de deprem bölgesindeki çalışmaları değerlendirdi. Bakan Kirişçi, "Depremde en ağır hasarı alan şehrimiz. Kalıcı konutlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yıl sonu gelmeden kalıcı konutlarımız tamamlanmış vatandaşlarımız taşınmış olacak." dedi.