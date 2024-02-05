Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan A Haber'e özel açıklamalar: Çiftçiye 45 milyarlık destek aktarıldı

Asrın felaketi sonrasında deprem bölgesinde çiftçilere hangi destekler verildi? Bölgede neler yapıldı? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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