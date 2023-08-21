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Tarım ve hayvancılıkta nereden nereye gelindi? Yeni hedefler neler? | ANALİZ

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Giriş: 21.08.2023 15:56
Son 21 yılda risklere karşı dayanıklı bir tarım ve hayvancılık politikası konuldu ortaya. Hayata geçirilen projelerle bu alanda elde edilen kazanç arttı. Gıdayı sosyal refahın yanı sıra bir milli güvenlik meselesi olarak gören Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı'ndaki yeni tarım ve gıda vizyonunu da açıkladı. Detaylar analiz haberimizde...
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