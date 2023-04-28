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Tarım, gıda ve hayvancılık alanında dev adımlar! İşte son 20 yılda atılan adımlar

A Haber
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Giriş: 28.04.2023 09:30
Güncelleme:28.04.2023 09:34
AK Parti iktidarı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye'nin son yirmi yılında asırlık değişimler yaşandı. A Haber de o değişimleri unutmamak hatırlatmak adına özel bir çalışma hazırladı. İşte Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılına damga vuran tarım gıda ve hayvancılık alanında yapılanlar…
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