13 Mayıs 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tarım Ekosistemi Buluşması! Bakan Kirişçi’den önemli açıklamalar
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Tarım Ekosistemi Buluşması’nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi, “Eğer üretmezseniz cebinizdeki paranın alım gücü sıfır, elinizdeki teknolojisinin kabiliyeti sıfırdır. Mutlak süretle biz üretmek zorundayız. Türkiye önce kendi 85 milyon nüfusu için sonra bu ülkede olanlar ve bu ülkeye gelenler için üretmek zorundadır.” dedi.