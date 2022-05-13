13 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Tarım Ekosistemi Buluşması! Bakan Kirişçi’den önemli açıklamalar

Tarım Ekosistemi Buluşması! Bakan Kirişçi’den önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2022 10:53
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Tarım Ekosistemi Buluşması’nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi, “Eğer üretmezseniz cebinizdeki paranın alım gücü sıfır, elinizdeki teknolojisinin kabiliyeti sıfırdır. Mutlak süretle biz üretmek zorundayız. Türkiye önce kendi 85 milyon nüfusu için sonra bu ülkede olanlar ve bu ülkeye gelenler için üretmek zorundadır.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Kirişçi’den önemli açıklamalar
Bakan Kirişçi’den önemli açıklamalar
FOX TV’nin bir çiftçi haberi daha asılsız çıktı! A Haber bir kez daha gerçeği ortaya çıkardı
FOX TV’nin bir çiftçi haberi daha asılsız çıktı! A Haber bir kez daha gerçeği ortaya çıkardı
İran göçmenleri Türkiye’ye yönlendiriyor
"İran göçmenleri Türkiye'ye yönlendiriyor"
CHP’de gündem Kaftancıoğlu kararı
CHP'de gündem Kaftancıoğlu kararı
DHKP-C’li CHP’nin örgüte desteğini deşifre etti
DHKP-C'li CHP'nin örgüte desteğini deşifre etti
Öğretmene kariyer fırsatı!
Öğretmene kariyer fırsatı!
PKK/YPG’den El Bab’a roketli saldırı
PKK/YPG'den El Bab'a roketli saldırı
5 ilde FETÖ operasyonu!
5 ilde FETÖ operasyonu!
HDP kapatma davasında yeni gelişme
HDP kapatma davasında yeni gelişme
Türkiye şehidini uğurladı!
Türkiye şehidini uğurladı!
Polis korumasında Kur’an yaktı!
Polis korumasında Kur’an yaktı!
“İnek bayramı” adı altında provokasyon
“İnek bayramı” adı altında provokasyon
Daha Fazla Video Göster