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Tarım Bakanlığından hayvanları telef olan depremzedelere destek

A Haber
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Giriş: 27.05.2023 15:48
Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvanları telef olan depremzedelere bedelsiz canlı hayvan dağıtımı yapmaya başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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Bedelsiz canlı hayvan dağıtımı
Bedelsiz canlı hayvan dağıtımı
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