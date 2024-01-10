Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı: Yapay et gündemimizde yok, olmayacak

Türkiye yapay et üretecek mi? Sosyal medyada en çok reyting alan sorulardan biri bu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı yapay et iddialarının üzerini çizdi ve "Gündemimizde yok ve olmayacak" dedi.

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