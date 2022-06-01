01 Haziran 2022, Çarşamba
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Tarım alanında eğitim veren meslek liselerinde yeni eğitim modeli! İmzalar atıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarım alanında eğitim veren meslek liselerinin tamamında yeni bir eğitim modelini devreye aldıklarını belirterek, bu okullardaki beceri eğitimlerini Tarım ve Orman Bakanlığı ile planlayacaklarını bildirdi.