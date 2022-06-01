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Tarım alanında eğitim veren meslek liselerinde yeni eğitim modeli! İmzalar atıldı

DHA
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Giriş: 01.06.2022 15:02
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarım alanında eğitim veren meslek liselerinin tamamında yeni bir eğitim modelini devreye aldıklarını belirterek, bu okullardaki beceri eğitimlerini Tarım ve Orman Bakanlığı ile planlayacaklarını bildirdi.
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