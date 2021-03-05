Tarihte bir ilk: Papa'dan Irak'a resmi ziyaret! Kimlerle görüşecek? Programı ne?

Son dakika haberi... Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'u taşıyan uçak Irak’ın başkenti Bağdat’a indi. Peki Iraklılar bu ziyareti nasıl karşılıyor? Papa Irak’a neden gidiyor? Kimlerle görüşecek? Gazeteci Mustafa Kerim A Haber canlı yayınında bölgeden son gelişmeleri aktardı.

Son dakika haberi... Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'u taşıyan uçak Irak'ın başkenti Bağdat'a indi. Peki Iraklılar bu ziyareti nasıl karşılıyor? Papa Irak'a neden gidiyor? Kimlerle görüşecek? Gazeteci Mustafa Kerim A Haber canlı yayınında bölgeden son gelişmeleri aktardı.

Kerim, "Tarihi bir ziyaret. Irak'taki özellikle de Hristiyanlara sahip çıktığını açıkça tüm dünyaya ifade etmiş oluyor. Iraklılar heyecanla Papa'nın ziyaretini bekliyorlar. Çünkü tarihte ilk defa bir Papa Irak'ı ziyaret ediyor. Yaklaşık 10 dakika sonra uçağının inmesi bekleniyor. 3 günlük bir ziyaret olacak." dedi.