Tarihin en büyük sel felaketleri! Kızıl Nehir Deltası seli: 100 bin ölü

Libya'da yaşanan sel felaketinde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Yaşanan facia akıllara tarihin gördüğü en büyük felaketleri getirdi. Peki onlar hangileriydi? İşte tüm detaylar…

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